Tweetal Hurry-Up en Emmenaar Tommie Falke ontbreken in WK-selectie

HANDBAL - De Hurry-Up-spelers Patrick Miedema en René Jaspers zijn buiten de definitieve selectie gevallen die Nederland vertegenwoordigt op het WK handbal in januari. Ook Emmenaar Tommie Falke, uitkomend voor het Belgische Sporting Pelt, ontbreekt in de Oranje-equipe.

Het drietal was wel opgenomen in de voorselectie die bestond uit 35 spelers, maar bondscoach Staffan Olsson heeft vandaag laten weten dat ze geen onderdeel uitmaken van de ploeg die uitkomt op het WK. Het Nederlandse handbalteam speelt in januari de poulewedstrijden tegen Noorwegen, Noord-Macedonië en Argentinië. De wedstrijden zijn alle drie in de Poolse stad Krakow.