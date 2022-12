Kan Maaike Verweij haar natuurijstitel van Noordlaren prolongeren?

MARATHONSCHAATSEN - Waar wordt de eerste marathon op natuurijs verreden? En wanneer? Dat vraagt marathonschaatsster Maaike Verweij (21) uit Veenhuizen zich ook af. Vorig jaar won ze op Tweede Kerstdag, nog midden in de coronatijd, de eerste marathon op natuurijs van 2021 in Noordlaren.

"Ik voel niet per se meer druk daardoor. Maar het is vooral een mooie bevestiging dat ik het dáár kan", reageert Verweij. "Het was een hele gekke dag", herinnert ze zich. "Zo ineens 's ochtends moest ik m'n kerstkleren inruilen voor m'n schaatspak. En het was een wedstrijd zonder publiek, in verband met corona, alleen de pers was er. En m'n ouders zaten gewoon thuis aan het kerstdiner. Dus het was een hele aparte dag. Maar ik kijk er wel met heel veel plezier op terug."

Leidster op kunstijs

Na zeven marathons op kunstijs draagt de schaatsster van Team Albert Heijn Zaanlander het oranje leiderspak. Achterover leunen en sparen gaat ze niet, mocht er een marathon op natuurijs worden georganiseerd.

"Als er natuurijs ligt gaan we gewoon voluit en dat leiderspak; dat zien we later wel weer. Want het seizoen is nog heel lang, dus nog genoeg kansen om dat later nog te verdedigen."

Wereldbekerwedstrijden Calgary

Verweij kan deze week niet terugvallen op ploeggenoten tijdens een eventuele wedstrijd. Irene Schouten, Marijke Groenewoud en Arianna Pruisscher rijden komend weekend een wereldbekerwedstrijd in Calgary en zullen er dus niet bij zijn op het Nederlandse natuurijs. Maar dat was vorig jaar in Noordlaren niet veel anders.

"Misschien dat Elisa Dul nog kan starten. Maar zij zit midden in haar voorbereiding op het NK allround. Dus we moeten even kijken of dat past. Vorig jaar heb ik laten zien dat ik het ook alleen kan. Maar het wordt natuurlijk lastig als we meerdere wedstrijden achter elkaar gaan rijden."

Drukke week

Voorkeur voor een ijsbaan heeft Verweij op voorhand niet. Maar ze hoopt wel op een baan in de buurt. "Dus het liefst Noordlaren, Nieuw-Buinen of Burgum", laat ze weten. Want het wordt sowieso een drukke week voor de marathonschaatsers. Ongeacht of er natuurijs-wedstrijden komen: op vrijdag rijdt het peloton een wedstrijd op kunstijs in Utrecht en zaterdag volgt de kunstijs-wedstrijd in Breda.