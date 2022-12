Tweede etappe Olympia's Tour ook door Noord-Drenthe

De tweede etappe van Olympia's Tour zal ook door Drenthe gaan. De rit van165 kilometer lang reist langs 38 dorpen in Noord-Drenthe. Eerder werd bekend dat de startetappe op het TT-Circuit in Assen zal worden verreden. De slotrit vindt plaats in Zuid-Limburg.

De tweede rit is een weergave van de klassieker Fietsen & Koffie Dorpenomloop Drenthe. Ook in 2022 was de Dorpenomloop-rit in de ronde opgenomen. De etappe werd toen gewonnen door de Brit Jim Brown. Maikel Zijlaard wist op de Drentse keien in extremis de eindzege te veroveren in de vorige editie.

Zijlaard is één van de vele winnaars van Olympia's Tour die daarna tot de rangen der profs wist door te dringen. Tweevoudig Olympia's Tour-winnaar Dylan van Baarle won dit jaar Parijs-Roubaix. Ook Pascal Eenkhoorn, die namens Jumbo-Visma afgelopen zomer het NK Profs won op de Col du VAM in Wijster, staat op de erelijst. Net als de namen van Servais Knaven, Taylor Phinney, Stef Clement en Cees Bol. De wielerhistorie blijft zich al vanaf 1909 herhalen. Alle winnaars van de afgelopen dertien edities werden beroepsrenner.