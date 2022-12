Pruisscher maakt vandaag 'vol trots' debuut bij World Cup Calgary

SCHAATSEN - Het is D-day voor Arianna Pruisscher (24) uit Nieuw-Dordrecht. De marathonschaatsster van Team Albert Heijn Zaanlander maakt komende nacht in Calgary haar wereldbeker-debuut op de vijf kilometer.

Eind oktober verraste ze vriend en vijand en ook vooral zichzelf door tijdens kwalificatiewedstrijden in Thialf als vierde te finishen. En dat na een heel druk weekend. Want nadat Pruisscher op zaterdag een persoonlijk record op de drie kilometer in Heerenveen reed, vertrok ze daarna nog naar de marathon van Enschede.

"Ik hoorde pas tijdens de marathon dat ik een dag later ook de vijf kilometer mocht rijden. Dus dat was echt een bonus", herinnert Pruisscher zich. "Het was ook zo lang geleden dat ik deze afstand had gereden, dus ik ging er ook gewoon heel lekker nuchter in."

Oranje pak

Trots showt Pruisscher voor vertrek naar Canada haar oranje schaatspak. "Dit is hem: Nederlandse trots! Heel mooi om hierin te mogen rijden." Als wielrenster reed ze in het verleden al wel eens vaker in het oranje, maar bij het schaatsen nog nooit.

Pruisscher is in haar jonge jaren een alleskunner. Ze wint medailles bij het schaatsen, het baanwielrennen en ook op de wintertriathlon. Maar haar echte liefde is toch wel het wielrennen op de weg. Met een sterk eindshot wint ze veel wedstrijden. Om daar nog beter in te worden verhuisde ze vijf jaar geleden van Drenthe naar Limburg. Marathonschaatsen doet ze er dan een beetje bij.

In gesprek met Jillert Anema

Totdat ze afgelopen Nieuwjaarsdag zilver won bij het Nederlands kampioenschap. Ze kwam in gesprek met coach Jillert Anema en besluit dan om toch helemaal voor het schaatsen te gaan. En bij zijn ploeg, Team Albert Heijn Zaanlander, is het gebruikelijk om ook langebaanwedstrijden te rijden. Iets dat Pruisscher al zes jaar niet meer serieus gedaan heeft.

"Ik dacht zelf dat het mijn tweede vijf kilometer ooit was, maar iemand herinnerde me eraan dat het toch echt m'n derde was", lacht Pruisscher.