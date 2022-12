Hendrik de Jonge: van turnen via stijldansen naar brons op WK paaldansen

PAALDANSEN - Hendrik de Jonge uit Hoogeveen won op z'n 39e brons bij het WK paaldansen in Lausanne. Of zilver en goud ooit nog haalbaar zijn, weet hij nog niet. Want het wordt steeds lastiger om deze sport met z'n werk en privéleven te combineren.

Bij toeval raakte hij verzeild in het paaldansen. "Ik heb vroeger altijd geturnd en aan stijldansen gedaan. En toen kwam paaldansen toevallig op m'n pad en ik bleek er ook nog goed in te zijn", reageert De Jonge.

Artistic pole

Bij het WK in Zwitserland kwam hij eind oktober uit in de Artistic Pole-klasse. Een categorie waarin de gymnasten een vrije act mogen opvoeren, waarbij expressie centraal staat. De Jonge besloot om daarin, met de hulp van vier foto's, zijn levensverhaal op te tekenen. Als soldaat in Afghanistan, als fotograaf, als paaldanser en als vader.

"Voorheen heb ik altijd meegedaan in de Pole-sport-categorie en dan heb je allemaal verplichte elementen die je moet laten zien. En daar had ik dit jaar niet zoveel zin in. Ik wilde juist laten zien waar ik goed in ben. En dat is met name kracht, spins, flips. En daar hoefde ik bijvoorbeeld geen lenigheid te laten zien."