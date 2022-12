Live: Kijk hier naar de eerste marathon op natuurijs

MARATHONSCHAATSEN - Geen Nieuw-Buien of Noordlaren, maar het Friese Burgum heeft vanavond de primeur van de eerste marathon op natuurijs. Mis hier niets van de eerste race.

Bij de vrouwen won Maaike Verweij uit Veenhuizen vorig jaar, op Tweede kerstdag in Noordlaren, de eerste wedstrijd op natuurijs. Ook dit jaar maakt ze een goede kans. Verweij is na zeven marathons op kunstijs de leidster in het klassement om de Marathon Cup.

"Ik voel niet per se meer druk daardoor. Maar het is vooral een mooie bevestiging dat ik het dáár kan", reageert Verweij, terugkijkend op vorig jaar. "Het was een hele gekke dag", herinnert ze zich. "Zo ineens 's ochtends moest ik m'n kerstkleren inruilen voor m'n schaatspak. En het was een wedstrijd zonder publiek, in verband met corona, alleen de pers was er. En m'n ouders zaten gewoon thuis aan het kerstdiner. Dus het was een hele aparte dag. Maar ik kijk er wel met heel veel plezier op terug."

Bij de mannen won Bart Hoolwerf vorig jaar op Tweede kerstdag in Noordlaren. Hij staat echter niet in Burgum aan de start, omdat hij een World Cup in Calgary rijdt en hij dus de marathon op zijn laptop zal moeten volgen.

De wedstrijd van de vrouwen begint om 18:30 uur en gaat over 70 ronden. De mannen beginnen een uur later en zij rijden 100 ronden over de 400 meter baan in Burgum.