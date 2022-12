E&O ten koste van Unitas naar regiofinale van beker

In Rolde liep E&O na rust (15-18) uit naar 21-28. In het slot kwam de eerste divisionist uit Rolde nog gevaarlijk dichtbij.

Unitas had zich ten koste van de reserves van Hurry-Up, hoogvlieger in de eerste divisie, geschaard bij de laatste vier van de regionale fase van de beker. Ook de afgelopen twee competitiewedstrijden werden door de rood-blauwen gewonnen waardoor Unitas met vertrouwen de strijd met E&O aan ging.

Met nog even te gaan kwam Unitas terug tot twee goals. Voor de bezoekers uit Emmen klonk op tijd het eindsignaal. In de regiofinale moet E&O voor een plaats in de achtste finale van de landelijke beker langs competitiegenoot DFS Arnhem. Beide teams komen elkaar volgende maand tegen.