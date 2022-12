Maaike Verweij grijpt naast zege in marathon van Utrecht

MARATHONSCHAATSEN - Op het natuurijs van Burgum was Maaike Verweij (21) uit Veenhuizen woensdagavond nog de snelste, maar op het kunstijs van Utrecht moest ze vanavond in de sprint Esther Kiel voor zich dulden. Voor Kiel was het de derde zege van het seizoen. Merel Bosma finishte als derde.