Arianna Pruisscher debuteert met nieuw persoonlijk record in World Cup

SCHAATSEN - Arianna Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht heeft afgelopen nacht in Calgary haar persoonlijk record op de 5.000 meter aangescherpt tot 7.04.38. Ze was daarmee zeventiende van een seconde sneller dan ooit tevoren. Voor de schaatsster van Team Albert Heijn Zaanlander was het haar wereldbeker-debuut.

In de B-groep werd ze met die tijd derde achter landgenote Sanne In 't Hof, die met een verrassend snelle tijd van 6.47.28 won. De Japanse Miho Takagi werd tweede in 7.00.08.

Irene Schouten was de snelste vrouw in de A-groep. Maar met 6.48.06 moest ze wel toegeven op de tijd van In 't Hof. Het nieuwe persoonlijk record van Pruisscher was overall de tiende tijd van afgelopen nacht.

Verrassing