FC Emmen verslaat NEC in Spaanse zon

FC Emmen sloot vanmiddag het trainingskamp in Spanje af met een oefenduel tegen mede-eredivisionist NEC en won met 3-2. Alle treffers vielen in de eerste helft. Voor Emmen scoorden Rui Mendes, Richairo Zivkovic en Mohamed Bouchouari.

Het duel in Estepona werd onder heerlijke omstandigheden gespeeld. Waar er deze week vooral in de stromende regen werd getraind scheen vanmiddag de zon en met zo'n 19 graden was het voor het publiek ook aangenaam toeven. Bovendien zag men ook nog eens een zeer attractief duel.

Al na drie minuten kwam Emmen op voorsprong door Rui Mendes, maar amper drie minuten later zorgde Tavsan voor de gelijkmaker. Kort nadat Mendes, noodgedwongen, naar de kant moest kwam de Drentse club opnieuw op voorsprong. Ditmaal was Richairo Zivkovic de maker. De nummer 9 van Emmen deed het fraai, met een subtiel lobje over NEC-doelman Cillessen. In de 32e minuut kwam NEC, de nummer 9 van de eredivisie, op 2-2: Mattson scoorde uit een corner. Twee minuten na die gelijkmaker kreeg NEC een uitgelezen mogelijkheid op de 2-3, maar Tannane schoot zijn strafschop een meter naast de goal van doelman Mickey van der Hart. Mohamed Bouchouari zorgde een paar minuten voor rust voor de 3-2 en dat bleek dus ook de eindstand.