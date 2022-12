LTC ijskoud langs Broekster Boys in beker

VOETBAL - In de tussenronde van de noordelijke districtsbeker won LTC vanmiddag de uitwedstrijd tegen Broekster Boys met 3-4 en bekert derhalve in 2023 door. Richard Mulder was de gevierde man aan de kant van de Assenaren met twee treffers.

Beide ploegen schotelden het publieke een aantrekkelijke wedstrijd voor. Na amper twintig seconden kreeg de 1e klasser al een goede kans na zwak verdedigen van LTC, maar doelman Jelle van der Veen hield zijn doel schoon. Een minuut later kreeg de zaterdag 2e klasser uit Assen de eerste mogelijkheid. Die kans werd nog gemist, maar weer een minuut later was het wel raak. Imre de Jonge was er als de kippen bij om de 0-1 binnen te schieten.

Heerlijke wedstrijd

Wat volgde was een aantrekkelijk duel waar de kansen voor beide doelen elkaar vlot opvolgden. Nadat Van der Veen goed redding bracht was het weer de beurt voor de Assenaren en was het Richard Mulder de 0-2 op het scorebord bracht. De Friezen gingen op zoek naar de aansluitingstreffer en die viel na een klein half uur spelen. Vincent Hoekstra bracht de spanning, uit een strafschop, weer terug.

Vijf minuten voor rust bepaalde Broekster Boys verdediger Abe Koopmans met een prachtige kopbal, in eigen doel, de ruststand op 1-3.

In de tweede helft gingen beide ploegen verder met het publiek te vermaken. Weer kwamen de Friezen terug tot één treffer achterstand en weer was daar een strafschop voor nodig. Dit keer benutte Jan Tijtsma de kans vanaf elf meter (2-3).

Rode kaart Djababoe

Met nog ruim een kwartier te spelen moest LTC verder met tien man, nadat scheidsrechter Wijma voor de tweede keer een gele kaart trok voor Romano Djababoe. De aanvallende middenvelder kon met rood de warme kleedkamer opzoeken, maar bleef echter, achter de omheining, zijn medespelers aanmoedigen.

Zo kon hij zien dat zes minuten voor tijd Mulder, met zijn tweede van de middag de wedstrijd leek te beslissen. Na een prachtige individuele actie maakte Mulder het karwei zelf af, met een droog schot in de hoek.