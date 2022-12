Wedstrijd van de Week: Hurry-Up - Sporting Pelt

HANDBAL - Er staan dit jaar nog twee wedstrijden op het programma voor Hurry-Up in de BENE-League. Vanavond speelt de formatie van trainer Joop Fiege thuis tegen het Belgische Sporting Pelt. Deze wedstrijd is vanaf 19.55 uur live te zien op TV Drenthe en onze website. Het commentaar is in handen van Stijn Steenhuis.