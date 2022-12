Olhaco verliest van koploper, waardoor Sudosa-Desto als nummer twee de winterstop ingaat

VOLLEYBAL - In de Topdivisie van de heren heeft Olhaco niet kunnen stunten tegen koploper AVV Keistad uit Amersfoort. De wedstrijd werd kansloos met 0-3 verloren. Sudosa-Desto won wel (3-2), maar door de zege van Keistad gaan de Assenaren als nummer twee de winterstop in.

De laatste twee wedstrijden verloor Olhaco met ruime cijfers. Om met een positief gevoel richting de kerstdagen te gaan zou een overwinning in de laatste wedstrijd van 2022 goed van pas komen. Maar de Hoogeveners hadden de pech dat Keistad op bezoek kwam, want dit team verloor dit seizoen slechts één wedstrijd en gaf in totaal maar negen sets weg.

Toch bood de thuisploeg in de eerste set nog knap weerstand. "In de eerste set hadden we kansen, in het slot hebben we wel wat laten liggen", vertelt Olhaco-trainer Xander Arling. In de slotfase kwam de klasse van de koplopers toch naar boven en wisten zij met 23-25 de set te winnen.

Klasseverschil

In de andere sets kwam Olhaco er niet meer aan te pas. Het niveauverschil was te groot, wat Arling zelf ook constateerde: "Ze zijn een klasse beter." Set twee en drie werden met ruime marges verloren, waardoor Keistad met een 0-3 overwinning terug ging naar Amersfoort.

Toch kijkt Arling tevreden terug naar de eerste seizoenhelft. "Wij hadden aan het begin geen hoop. Mijn staf en ik zijn nieuw bij de club gekomen, waardoor we niet echt verwachtingen hadden", zegt Arling. Na elf wedstrijden staat Olhaco in de middenmoot van de Topdivisie, op de achtste plaats. "Al met al zijn we reuze tevreden met de eerste seizoenshelft."

Sudosa-Desto

Vorige week verloor Sudosa-Desto verrassend met 2-3 van Reflex uit Kampen. Ook vandaag leek het er op dat de Assenaren in een vormdip zaten, want tegen Orion uit Doetinchem kwam de ploeg van trainer Erik Noordijk met 0-2 in sets achter. "We hadden tijd nodig om ons in de wedstrijd te vechten", vertelt Noordijk.

Dit lukte de thuisploeg uiteindelijk wel: "Vanaf de derde set kwam er olie in onze machine", laat Noordijk weten. Set drie en vier werden dan ook binnengesleept door Sudosa-Desto, waardoor er een beslissende vijfde set aan te pas moest komen.

De winst kon beide kant opvallen. Sudosa-Desto pakte vroeg in de set een 6-2 voorsprong, maar de bezoekers kwamen knap terug en kregen op 14-15 zelfs een matchpoint. Deze werd weggeslagen door de Assenaren, die uiteindelijk de set met 18-16 wonnen, tot tevredenheid van Noordijk: "Als je hem er zo uit weet te slepen, geeft dat extra voldoening.".

Winterstop