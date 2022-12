VKW verlengt met trainer Van Bolhuis

VKW heeft het contract met trainer Bernd van Bolhuis met een seizoen verlengd. De Winschoter is bezig aan zijn eerste seizoen bij de club uit Westerbork, die halverwege het seizoen hekkensluiter is in de Vierde Divisie.

Met Van Bolhuis hoopt VKW zich in de tweede helft van het seizoen veilig te spelen. Het vertrouwen op een goede afloop is gegroeid door het optreden van de Börkers in de laatste wedstrijden voor de winterstop, die VKW weliswaar verloor maar wel ten onrechte.

Het verschil met de ploegen die op dit moment op een nacompetitieplek staan is voor VKW en Van Bolhuis nog te overzien, want het gat met Rkvv Velsen is na 15 van de 30 duels maar twee punten. Het verschil met de eerste club die boven de gevarenzone staat, Alcides, bedraagt vijf punten.