'Eenzame' Verweij pakt toch een podiumplek

MARATHONSCHAATEN - Maaike Verweij stond er vanavond alleen voor tijdens de Marathon Cup in Breda. Haar teamgenoten Arianna Pruisscher, Irene Schouten en Marijke Groenewoud waren allen aanwezig bij de World Cup schaatsen in Calgary. Dit maakte het voor Verweij niet makkelijk, maar ze wist uiteindelijk toch als derde over de streep te komen.

Verweij begon goed aan de wedstrijd en reed in de kop van het peloton. Meerdere schaatsers probeerden weg te rijden, maar Maaike Verweij was alert en zorgde er voor dat die rijders snel weer terug werden gepakt door het peloton. Een massasprint was hierdoor onvermijdelijk. Verweij reed in de laatste meters weg, maar was niet snel genoeg om de koppositie te behouden. Ze eindigde vanavond als derde, achter winnares Esther Kiel en Paulien Verhaar.