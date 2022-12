DOS'46 heeft vizier niet op scherp en verliest met één punt verschil

KORFBAL - In de Korfbal League heeft DOS'46 de uitwedstrijd tegen KZ met 15-14 verloren. In Koog aan de Zaan hadden beide ploegen het vizier niet op scherp staan, maar de thuisploeg trok uiteindelijk aan het langste eind. Door de nederlaag verliest DOS'46 de aansluiting met de topploegen in de Korfbal League en zakt het naar de zesde plaats.

De wedstrijd kwam erg moeizaam op gang. De ploeg van trainer Henk Jan Mulder kwam in de openingsfase nog wel op een 1-2 voorsprong, maar vervolgens brak er een fase aan waarin beide ploegen minutenlang niet wisten te scoren. KZ brak de ban en trok de stand gelijk. Door vijf punten op rij liepen ze uit naar een 6-2 voorsprong. De Nijeveners leken even wakker te zijn geschud, scoorden drie punten op rij en ze verkleinden de achterstand naar 5-6. Uiteindelijk ging KZ met een 8-6 voorsprong de rust in.

Goede start tweede helft

De eerste score na rust was voor de gastheren, maar daarna was het de beurt aan DOS'46. Door vier opeenvolgende scores kwamen de Nijeveners op voorsprong (9-10) en leek het erop alsof ze richting de overwinning gingen. Toch stokte de scoring weer en vanaf 12-12 bleek KZ de langste adem te hebben. Ze liepen uit naar 15-12 en de twee treffers van DOS'46 in de slotfase waren tevergeefs.

'We haken nu even af'

"We hebben niet laten zien wat we kunnen", vertelt DOS'46-speler Max Malestein voor de camera's van Eyecons. Net als vorige week tegen DVO had zijn ploeg de wedstrijd net zo goed kunnen winnen, als het vizier wat beter op scherp stond. "Onze percentages waren niet goed vandaag", concludeerde DOS'46-trainer Henk Jan Mulder. Door de nederlaag zakt zijn ploeg af naar de zesde plaats in de Korfbal League.