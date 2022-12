Geloof in Final4 groeit bij Hurry-Up na knappe thuiszege

Met nog zes wedstrijden in de BENE-League voor de boeg staat Hurry-Up op één punt van de top-4 en daarmee plaatsing voor de Final4. De Zwartemeerders bleven vanavond concurrent Sporting Pelt knap voor: 32-30 (16-14).

"We hebben vorige week tegen Aalsmeer niet goed gespeeld en dat we vandaag op een sterke manier Pelt weten verslaan stemt tot tevredenheid", reageert Joop Fiege na de knappe thuiszege. "We hebben als team gestreden."