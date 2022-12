Risico wordt beloond: zonder keeper wint Unitas in de slotminuten, ook dames E&O succesvol

HANDBAL - Op spectaculaire wijze heeft Unitas in de 1e Divisie vanavond de thuiswedstrijd tegen Rapiditas gewonnen. Vier minuten voor tijd keken de Roldenaren tegen een achterstand aan, maar toch werd de wedstrijd nog omgekeerd in het voordeel van de thuisploeg: 26-25. Ook de dames van E&O wonnen hun thuiswedstrijd, weliswaar iets eenvoudiger, met 29-22.

De wedstrijd ging voortvarend van start voor Unitas en de ploeg van Henk Jan Ottens pakte snel een 5-1 voorsprong. "Toen werden zij wakker", vertelt Ottens, want Rapiditas maakte de achterstand snel goed. Volgens Ottens dreigde Rapiditas een aantal keer weg te lopen van Unitas, maar zijn ploeg beperkte de achterstand bij rust tot één,

Vol risico

Ook in de tweede helft stond Unitas onder druk, maar kraakte niet. "Mijn ploeg vocht, knokte en wist op mentaliteit in de wedstrijd te blijven", aldus Ottens. In de tweede helft kwamen de Roldenaren zelfs meerdere keren op voorsprong, maar deze was nooit groter dan twee treffers.

Toen Unitas vier minuten voor tijd met 24-25 achterstond, vroeg Ottens om een time-out. In overleg met zijn team besloten ze om de keeper er uit te halen en met een extra aanvaller te spelen, en met succes. In de slotfase scoorden ze nog twee keer en, ondanks dat het doel leeg was, wist Rapiditas geen treffer meer te maken. Unitas won uiteindelijk met 26-25. Bart Lensen was met acht treffers de topscorer voor Unitas deze wedstrijd.

Voor Unitas was dit de derde overwinning op rij en staan ze inmiddels op de achtste plaats in de 1e divisie. Op 8 januari komen de Roldenaren weer in actie.

Dames E&O