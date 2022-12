Dames Sudosa-Desto verliezen aansluiting met top 6

De volleybaldames van Sudosa-Desto verloren in Assen het middenmootduel tegen Peelpush uit het Limburgse Meijel. In een gelijkopgaand duel moest de spannende vijfde set de beslissing brengen: 22-25, 25-14, 25-22, 18-25 en 15-17.

Door de nederlaag verliest het team van Erwin Sikkema en Mark Afman langzaam maar zeker de aansluiting met de top 6 in de Eredivisie, die aan het einde van het seizoen de play-offs om de landstitel speelt.

Sudosa-Desto staat nu 9e, met 13 punten uit 12 duels. Het verschil met Peelpush, dat nu zesde staat, is vier punten. Dynamo kan zondagmiddag die zesde plaats overnemen en het verschil met Sudosa-Desto vergroten naar vijf punten.

Slordig begin

De formatie van Erwin Sikkema en Mark Afman begon niet sterk aan de wedstrijd. "We startten wankel en ook de uitvoering van het spel was niet netjes", aldus het duo. Toch was de eerste set lang lang in evenwicht, al bleek Peelpush in de slotfase toch te sterk: 22-25.

Achterstand omgedraaid

In de tweede set speelde Sudosa-Desto haar beste spel. Vanaf 14-13 werd Peelpush goed onder druk gezet en was de uitvoering een stuk beter dan in de eerste set. De gasten wisten nog maar één puntje te maken, waardoor Sudosa-Desto de set met speels gemak won: 25-14. De thuisclub werkte de - in de eerste set opgelopen achterstand - helemaal weg in set 3, die met 25-22 werd gewonnen.

Peelpush toch sterker

Peelpush gaf zich echter niet gewonnen en speelde, vooral aanvallend, een sterke vierde set. Sudosa-Desto kwam er eigenlijk niet aan te pas en verloor met 18-25, waardoor de vijfde set moest bepalen wie het duel in Assen zou winnen. Het werd een bloedstollende set, die tot 15-15 beide kanten op zou kunnen vallen. Uiteindelijk bleek Peelpush het meest stressbestendig en won met 15-17. "Jammer, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we niet het maximale niveau hebben gehaald vanavond. En om wedstrijden als deze te winnen in de Eredivisie moeten we dat wel doen", aldus Sikkema en Afman.

