Streuer, Thijs en Braakman benoemd tot ereleden jubilerende Motorclub Assen

MOTORSPORT - Met een grote bos bloemen en een erespeld werden zijspancoureur Egbert Streuer, ijsracer Roelof Thijs en TT-secretaris Egbert Braakman benoemd tot erelid van de Motorclub Assen. Dat gebeurde gisteravond in de Bonte Wever in Assen tijdens het 100-jarig jubileum van de Motorclub Assen en omgeving.

Met drie wereldtitels bij de zijspannen en 22 Grand Prix-zeges is Streuer de beste Nederlandse wegracer aller tijden. Op de vraag of er ooit een Nederlandse wegracer het aantal van 22 Grand Prix zal overtreffen zei Streuer: "Je moet nooit, nooit zeggen. Er kan er zomaar eentje opduiken. Ineens was daar ook Max Verstappen, dat hadden we ook niet zien aankomen."

Zorgen over WK ijsspeedway

Voormalig ijsracer Roelof Thijs, in 1984 de nummer vijf van de WK-stand, maakt zich grote zorgen over de aanstaande WK-ronde in Thialf. Daar wordt voor aanstormend talent nog altijd om de Roelof Thijs-bokaal gestreden. Maar er bestaat grote onzekerheid rondom het evenement dat voor het laatste weekend van maart op de kalender staat.

Omdat Thialf nog geen duidelijkheid heeft over het nieuwe energiecontract, sluit de directie van de ijsbaan geen nieuwe contracten af met externe partijen. En daardoor staat het WK ijsspeedway ook nog op losse schroeven. Om de organiserende Motorclub Assen te ondersteunen boden zowel de KNMV als het TT Circuit de club ieder 5.000 euro om tegemoet te komen in de verwachte kostenstijging.

'Wandelende encylopedie" Egbert Braakman

Egbert Braakman, die eerder al benoemd was tot lid van verdienste van de Motorclub Assen, werd gisteravond gepromoveerd tot erelid. Hij is een 'wandelende encyclopedie" als het om de motorsport gaat. Van 1970 tot 2006 werkte hij voor de Stichting Circuit van Drenthe. Ook was hij jarenlang secretaris van de Motorclub Assen en nog altijd levert hij redactionele bijdrages aan het clubblad.