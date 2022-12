Trainer Kevin Waalderbos verlaat vv Emmen na dit seizoen

Buitenpost staat momenteel met een zevende plek stevig in de middenmoot in de vierde divisie zaterdag. "Complimenten aan de staf en de groep", aldus Waalderbos over zijn nieuwe club . Verder zegt hij een 'goed gevoel' te hebben bij zijn overstap. "Ik stap er niet blind in, ik ken de club. Buitenpost heeft veel jongens uit het eigen dorp in het eerste elftal. Organisatorisch staat het hier als een huis."