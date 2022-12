Jarno Jans en dubbelpartner grijpen door opgave naast Nederlandse tennistitel

TENNIS - Het kon de eerste Nederlandse titel worden in het dubbelspel voor Jarno Jans (22) uit Roden, maar het liep uit op een anticlimax. Vanwege een ziekmelding van zijn dubbelpartner Niels Lootsma ging hun NK-finale in rook op.

"Niet de gewenste afsluiter van het seizoen, maar wel trots op mijn prestaties in de afgelopen week", schrijft Jans op Instagram. Dankzij de opgave zijn Robin Haase en Matwé Middelkoop Nederlands kampioen in het dubbelen, zonder diep te hoeven gaan in het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen.