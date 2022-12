Acht Drentse clubs in koker bij bekerloting

Door de 3-4 zege van LTC, gisteren op bezoek bij Broekster Boys, gaan er komende woensdag acht Drentse clubs in de koker bij de loting voor de 1/16e finales in de strijd om de noordelijke districtsbeker.

DZOH, vv Emmen, vv Hoogeveen (zondag), VKW, sv Twedo, SVBO en HZVV zijn de andere zeven Drentse clubs die we ook na de winterstop terug zullen zien in het toernooi, dat de afgelopen drie seizoenen vroegtijdig werd beëindigd vanwege het coronavirus.

De laatste editie die wel volledig werd afgewerkt, in het seizoen 2018/2019, werd een prooi voor Flevo Boys. De laatste Drentse winnaar is vv Hoogeveen (in het seizoen 2007/2008).