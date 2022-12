Geen WK voor Vivianne Miedema: 'Ik wist het meteen'

VOETBAL - Vivianne Miedema mist zeer waarschijnlijk volgend jaar het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De spits uit Hoogeveen heeft haar voorste kruisband afgescheurd tijdens een Champions League-wedstrijd van haar club Arsenal vorige week.

Vlak voor de rust in de wedstrijd tussen Arsenal en Olympique Lyonnais ging de spits van Oranje in tranen per brancard het veld af.