Na eenvoudige avond is vierde plaats voor even in handen van Hurry-Up

33-21 en twee punten. Door een eenvoudige overwinning op laagvlieger Tachos heeft Hurry-Up vanavond voor even de begeerde vierde plaats in de BENE-League in handen.

Met Tachos op bezoek kwam de formatie van Joop Fiege geen moment in gevaar. Via 7-2 en 14-7 klonk bij 16-10 het rustsignaal. De zestiende van Hurry-Up kwam van de hand van Emiel Hoogland.

De 18-jarige spelmaker is eigendom van Hurry-Up, maar maakt namens het combinatieteam met E&O veel van zijn speelminuten in de eredivisie. Na de pauze zette hij maatje in Emmen Wouter Pronk meermaals voor het doel van de gasten uit Waalwijk. Net als Hoogland mocht Pronk zich vanavond aan het publiek in Zwartemeer laten zien.