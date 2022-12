'Jürgen Locadia ontvlucht Iran vanwege onrust'

Voetballer Jürgen Locadia is afgelopen weekend Iran ontvlucht. Dat meldt televisiestation Iran International. De geboren Emmenaar zou zich als buitenlander niet veilig voelen vanwege de onrust in het land.

Aanvankelijk werd gemeld dat Locadia uit Iran was vertrokken omdat zijn vrouw ziek zou zijn. "Uren nadat hij was vertrokken, werd bekendgemaakt dat hij om 'andere redenen' wegging", schrijft Iran International . De 29-jarige aanvaller speelde sinds de zomer voor Persepolis FC.

"De voetballer vertelde aan de managers dat hij Iran wilde verlaten wegens familieproblemen en de ziekte van zijn vrouw", schrijft het tv-station. "Toen hij weerstand kreeg van zijn teammanagers, is hij op de vooravond van een belangrijke wedstrijd snel vertrokken."

Sinds begin vorige maand geeft Nederland een negatief reisadvies voor Iran. Nederlanders die in Iran verblijven, wordt verzocht het land te verlaten als dat op een veilige manier kan. In Iran is het al maanden onrustig vanwege protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen.