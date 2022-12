Loting 1/16e finales noordelijke districtsbeker

Op het bondsbureau van de KNVB in Heerenveen werd vanmiddag de loting verricht voor de 1/16e finales in de strijd om de noordelijke districtsbeker. In de koker gingen acht Drentse clubs: LTC, SVBO, sv Twedo, vv Hoogeveen, HZVV, DZOH, vv Emmen en VKW.

De enige Drentse ontmoeting, voor een plek bij de laatste 16 in het toernooi, is die tussen VKW en vv Emmen. Lukt het Emmen (na de 0-5 bij Alcides in de vorige ronde) opnieuw om een vierdedivisionist uit te schakelen?

LTC, dat vorige week via de tussenronde de laatste 32 bereikte ten koste van eersteklasser Broekster Boys, krijgt wederom een pittige klus. SC Genemuiden (de nummer 4 in de zaterdag Vierde Divisie) is namelijk de tegenstander in februari.

Zondagderdeklasser Twedo, dat in de knockoutfase afrekende met tweedeklassers Valthermond en Drenthina ontvangt in de 1/16e finales een derdeklasser, uit Friesland: Read Swart.