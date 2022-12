Sudosa-Desto overtuigend langs Voltena in beker: Asser dames naar laatste 16

Zijn collega - Mark Afman - zag tegen Voltena een team dat, behoudens de eerste fase van de tweede set, geconcentreerd speelde. "Dat ontbrak er wel eens aan in de laatste weken in de competitie, al had dat wel z'n oorzaken. Enerzijds is het competitieschema bomvol. We kunnen nauwelijks trainen en ons echt goed voorbereiden op een wedstrijd. Daarnaast hebben we eigenlijk nog geen wedstrijd met de volledige ploeg gespeeld."

Daarom zijn de trainers ook blij dat het nu heel even winterstop is. "En laten we hopen dat de geblesseerden Manon Torenbeek en Suzanne Benninga begin januari weer aansluiten." En wat er dan nog mogelijk is voor de nummer 9 van de eredivisie? "We leggen er geen druk op, want op een gegeven moment ging iedereen toch naar de stand én de top 6 kijken." Maar met het resterende programma, met drie uitduels en vijf keer in de eigen sporthal Olympus, is er best nog wel wat mogelijk. "De eerste vijf lijken te ver weg, maar daaronder vechten we met vier ploegen om die laatste playoff-ticket."