Van Ekeris keert terug naar FC Lisse

Remi van Ekeris verruilt per direct FC Emmen voor zijn oude club FC Lisse. Exact een jaar geleden bewandelde hij de omgekeerde route in de hoop een profloopbaan op te bouwen. Zover kwam het niet.

In het Drentse rood-wit maakte de twintigjarige Van Ekeris geen officiële minuten in het eerste elftal. Wel was hij een vaste waarde bij FC Emmen Onder 21 en speelde hij afgelopen zomer in de voorbereiding op het huidige seizoen meerdere wedstrijden in de hoofdmacht.