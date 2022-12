FC Emmen overtuigend langs FC Dordrecht: 4-0

VOETBAL - Na de 3-2 zege op NEC op Spaanse bodem heeft FC Emmen ook de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft gewonnen: eerstedivisionist FC Dordrecht werd in Emmen met 4-0 verslagen. Rui Mendes (2), Jasin-Amin Assehnoun en Mohamed Bouchouari waren de doelpuntenmakers.

De Drentse club speelde een prima duel voor zo'n 400 toeschouwers, waaronder AZ-scout Arthur Numan. De mannen van Dick Lukkien speelden geconcentreerd en hielden FC Dordrecht eigenlijk negentig minuten lang op eigen helft. Het enige verwijt dat de Emmenaren zich mochten maken was dat de teller op vier bleef steken.

In het eerste kwartier had het duel al beslist kunnen zijn, maar Ole Romeny, Rui Mendes en Jeroen Veldmate lieten grote kansen liggen. De vierde poging was wel raak. Mendes schoot droog en hard raak vanaf zo'n 25 meter. Vlak voor rust zorgde Jasin-Amin Assehnoun voor de 2-0, kort nadat Dordrecht met tien man verder moest na een directe rode kaart voor invaller Devon Koswal. De verdediger schopte (van achteren) Romeny - met een enkelblessure - uit de wedstrijd.