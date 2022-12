Antoine van der Linden nieuwe teammanager FC Emmen

Antoine van der Linden keert terug bij FC Emmen. De geboren Rotterdammer, die in twee periodes in de hoofdmacht speelde en ook nog even jeugdtrainer was bij de Drentse club, wordt per januari de nieuwe teammanager van de eredivisionst. Van der Linden volgt Harm Hensens op, die de club in oktober - na negen jaar trouwe dienst - verliet.

De voetballoopbaan van de 46-jarige import-Drent begon bij Nieuwkerk, in Nieuwerkerk aan den IJssel. Via SVS Capelle, Alexandria'66, CVV Zwervers en Capelle klopte Sparta aan bij de verdediger. Bij die club begon ook de profloopbaan van Van der Linden, die hem onder andere naar Engeland en Portugal bracht. Twee periodes kwam hij uit voor FC Emmen. Van 2001 tot de zomer van 2003 en in het seizoen 2012/2013. Na zijn eerste jaren in Emmen tekende hij bij FC Groningen, waar hij in vier seizoenen twee keer Europees voetbal haalde en totaal 104 wedstrijden speelde. Via Groningen kwam hij in de zomer van 2007 in Portugal terecht, bij Maritimo Funchal. Ook met die club haalde hij Europees voetbal, door als vijfde te eindigen in de Primeira Liga. In 2009 streek Van der Linden neer in Almelo, waar hij in 2012 als aanvoerder met Heracles naast de KNVB-beker greep. Die finale, tegen PSV (3-0 nederlaag) was zijn laatste officiële wedstrijd voor Heracles. Van der Linden keerde terug naar Emmen, waar hij zijn profloopbaan een jaar later afsloot.