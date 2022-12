HZVV hoopt op schokeffect met ontslag trainer Rick Mulder

HZVV neemt per direct afscheid van hoofdtrainer Rick Mulder. De Hoogeveense club houdt de oefenmeester verantwoordelijk voor de matige prestaties tot nu toe dit seizoen. De vierdedivisionist vindt zichzelf terug in de onderste regionen van de 4e divisie B, een positie waarmee men aan het eind van het seizoen veroordeeld is tot het spelen van promotie-/degradatiewedstrijden.

Hoe HZVV het seizoen gaat afmaken is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat assistent-trainer Jaap Scholing blijft. Of hij nu de eindverantwoordelijke wordt of dat de club op zoek gaat naar een vervanger voor Mulder is nog niet bekend.