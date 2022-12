Fernando Pacheco per direct terug naar Peru

VOETBAL - Fernando Pacheco keert per direct terug naar Peru. De 23-jarige aanvaller, die sinds de zomer werd gehuurd van Club Sporting Cristal, maakt de overstap naar Deportivo Municipal. Pacheco kwam in totaal tot negen optredens in de eredivisie, maar wist in die duels niet te overtuigen.

Voorzitter Ronald Lubbers was een half jaar geleden nog dolblij met de komst van weer een Peruviaan: "Met Fernando huren we een uitstekende speler voor onze club. Hij heeft zich als buitenspeler al bewezen in Zuid-Amerika en we zijn ervan overtuigd dat hij dat ook bij ons in de eredivisie kan", aldus de voorzitter.