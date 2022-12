Stef Lamberink nieuwe trainer vv Hoogeveen

vv Hoogeveen heeft een opvolger gevonden voor Nico Haak, de hoofdtrainer die de club na dit seizoen gaat verlaten: Stef Lamberink uit Vroomshoop. De voormalig verdediger van de Drentse club is ook werkzaam binnen de voetbalacademie van FC Twente/Heracles en traint op dit moment derdeklasser ASC'62 uit Dalfsen.

De komst van Lamberink komt niet helemaal uit de lucht vallen. "Natuurlijk heb ik een verleden als speler bij de club, maar met name mijn stage twee seizoenen geleden heeft een positieve uitwerking gehad. In het kader van het behalen van mijn UEFA A-diploma heb ik toen een seizoen kunnen meedraaien. Ondanks dat er door de corona weinig kon worden gespeeld, is dat toen van beide kanten goed bevallen."

Afbreukrisico

Hoogeveen is op dit moment volop in de race om promotie naar de 3e Divisie. Het instapmoment zal dan ook zeker niet eenvoudig zijn, aangezien de verwachtingen hoog zijn. "Het is duidelijk dat club zich de laatste jaren enorm heeft ontwikkeld en daar heeft Nico Haak een groot aandeel in gehad. Het is prachtig om te zien hoe hij zijn ambitie heeft waargemaakt door vanuit de eerste klasse door te stoten naar de top van de 4e Divisie. Het betekent voor mij inderdaad dat ik op een hoog niveau instap en het misschien wel lastig wordt dat te overtreffen. Ik snap dat dit een afbreukrisico met zich meebrengt, maar ik heb de overtuiging dat mijn komst kan leiden dat nieuwe stappen binnen de ontwikkeling van de spelersgroep en de club."

