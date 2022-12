Liveblog: voorronde Protos Weering Zaalvoetbal

Vanavond gaat de bal rollen in 20 sporthallen, in Drenthe en Overijssel. Gaan we meteen verrassingen meemaken en hoe gaat debutant LTC uit Assen het doen in de sporthal in Westerbork?

Hoe is de sfeer in de sporthallen, is er veel animo én wellicht komen er ook nog fraaie goals voorbij in deze liveblog, waarin we jou door de eerste avond van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi gaan loodsen. René Posthuma is onze vliegende reporter en Niels Dijkhuizen zit achter de knoppen van deze blog. Heb jij filmpjes en/of foto's die absoluut niet mogen ontbreken in de liveblog? Tag dan @DrentheSport op Twitter of @rtvdrenthesport op Instagram.