Dit zijn de 50 kwartfinalisten van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

Bij de afvallers vinden we toch wel een paar grote namen. Wat te denken van tweevoudig winnaar MSC. De club uit Meppel won het toernooi het jaar voor vv Hoogeveen dat deed (in 2018/2019) - toen overigens wel als hoofdklasser. En ook die andere Meppeler club, Alcides, zien we niet meer terug. De club die uitkomt in de Vierde Divisie werd roemloos uitgeschakeld. Ook cupfighter, op het veld, SV Twedo, is uitgeschakeld.