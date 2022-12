Bekijk hier: indeling en wedstrijdschema kwartfinale Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

De loting van de kwartfinale van de 44e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is zojuist verricht. Titelhouder vv Hoogeveen treft een andere oud-winnaar, namelijk SC Elim, in poule B. Ook poule A is zeer interessant met onder andere DZOH, vv Emmen, HODO en SC Erica.