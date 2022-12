Zwakke generale voor FC Emmen: schietschijf voor Feyenoord

VOETBAL - FC Emmen heeft de derde en laatste oefenwedstrijd in aanloop naar de tweede seizoenshelft met forse cijfers verloren. In De Kuip slachtte Feyenoord de Drentse club met 5-0. Een slechte generale derhalve voor de mannen van trainer Dick Lukkien, negen dagen voor de herstart van de competitie.

Volgende week vrijdag wacht in Enschede de krachtmeting met FC Twente, de nummer 5 van de eredivisie.

De ontmoeting in De Kuip stond in het teken van de Feyenoord Foundation, dat programma's en activiteiten faciliteert om de Rotterdamse jeugd meer kansen in de toekomst te geven.

Twee aanvallen, twee goals

Na een veelbelovend begin vanuit Drents perspectief was het na tien minuten wel gedaan met de dadendrang van de Emmenaren. Twee aanvallen van Feyenoord later, in de 12e en 17e minuut, stond het 2-0. Twee keer was rechterspits Patrik Walemark het eindstation, nadat Emmen de Rotterdamse club wel heel gemakkelijk liet combineren.

Bij de eerste goal werd Mohamed Bouchouari het bos ingestuurd door Javairó Dilrosun, waarna Igor Paixâo achter het standbeen langs de bal (onbewust) klaarlegde voor Walemark. Bij de tweede goal was de afvallende bal op het middenveld een simpele prooi voor Feyenoord, dat daarna ook heel gemakkelijk Walemark kon vrijspelen door het midden. Met zijn linkerbeen passeerde hij Van der Hart voor de tweede keer.

Druk zetten bleef eigenlijk negentig minuten lang een groot probleem voor de mannen van Dick Lukkien, die in de gehele eerste helft ook maar tot één schietkans kwamen. Bij 0-0 leverde Bouchouari een rollertje af.

Bouchouari verprutst kans en daarna gaat het helemaal mis

Lukkien haalde in de rust Jeroen Veldmate en Lucas Bernadou eraf en bracht voor hen Julius Dirksen en Jari Vlak. De tweede helft leek even in evenwicht, maar als Feyenoord ook maar even aanzette werd het gevaarlijk in de zestien van Emmen.

Toch bleef de marge lang 'slechts' twee, maar uitgerekend op het moment dat Bouchouari de 2-1 had moeten maken sloeg de koploper van de eredivisie toe. Amper een minuut na de verprutste kans van Emmen schoot invaller Oussama Idrissi raak: 3-0.