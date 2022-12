Dick Lukkien: 'Dit is een goede wake-up call'

FC Emmen-trainer Dick Lukkien sprak na afloop van het met 5-0 verloren oefenduel tegen Feyenoord van een goede wake-up call. De Drentse club sloot met de oorwassing in De Kuip - gek genoeg - een prima voorbereiding af.

"Het is niet zo dat alles na één duel is afgebroken. We moeten het goede zeker meenemen naar volgende week, maar het werd vandaag wel duidelijk wat er gevraagd wordt tegen een zeer sterke tegenstander en dat is FC Twente volgende week ook. Daarom hebben we juist ook dit duel aan het einde van de voorbereiding gepland."

Wat tegen NEC (3-2 winst) en FC Dordrecht (4-0 winst) wel goed ging, ging tegen Feyenoord een stuk minder. "Dat heeft voor een groot deel te maken met de kwaliteit van Feyenoord, maar toch ook wel met ons eigen spel. We hebben ze nauwelijks in verlegenheid gebracht door bijvoorbeeld een keer een bal achter de verdediging te leggen of door directer te spelen. Desalniettemin hadden we een kwartier voor tijd gewoon de 2-1 moeten maken. Dan hadden we hier misschien anders gestaan. Nu lieten we dat na en lag de bal razendsnel bij ons in het net en gaat het daarna veel te snel."

Toekomst Dick Lukkien