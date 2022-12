Mickey van der Hart: 'Hoe zit dat ook alweer met een slechte generale?'

FC Emmen ging vanmiddag fors onderuit bij Feyenoord. Het werd 5-0 in de laatste oefenwedstrijd voor de herstart van de competitie, volgende week vrijdag tegen FC Twente. Maar is dat pak rammel wel zo dramatisch of is het misschien wel even goed?

"Hoe luidt dat gezegde ook alweer", vroeg doelman Mickey van der Hart zich na afloop af. "Een slechte generale betekent toch een goede première ofzo?"

De keeper, die afgelopen vrijdag het oefenduel tegen FC Dordrecht nog moest laten schieten wegens een voedselvergiftiging, baalde in ieder geval stevig van de nederlaag. "Ja, dit voelt gewoon kloten. Natuurlijk kan je bij Feyenoord verliezen, maar niet op deze manier. Die eerste twee goals vallen zo gemakkelijk en in de slotfase zijn we niet zakelijk en gunnen we ze ook nog een vierde en vijfde treffer."

'Hoog druk zetten tegen Feyenoord moet 100 procent'

Volgens Rui Mendes speelde Emmen de thuisclub in de kaart. "We wilden hoog druk zetten, maar daar voetbalden zij zich af en toe heel gemakkelijk onderuit waardoor we in een één-tegen-één situatie terechtkwamen aan de zijkanten. Hun eerste twee aanvallen betekenden 1-0 en 2-0. Als je hoog druk zet, dan moet iedereen dat 100% doen en kan niemand zich een slaapmomentje veroorloven. Tegen een club als Feyenoord al helemaal niet."

'Hier niet te lang mee rondlopen'