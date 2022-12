Martin Drent na dit seizoen weg bij GOMOS

VOETBAL - De wegen van GOMOS en trainer Martin Drent scheiden aan het einde van het seizoen. Na vier seizoenen komt daarmee een einde aan het dienstverband van de Emmenaar in Norg.

GOMOS was voor Drent de zesde club waar hij eindverantwoordelijk was. Hiervoor was de oud-spits van FC Groningen, Veendam en FC Emmen werkzaam bij DZOH, Rolder Boys, Rohda Raalte, SV Mussel en Forward.

"Ik heb het, in de drieënhalf jaar dat ik hier nu zit, geweldig naar mijn zin", zegt Drent. "Ik heb me altijd thuis gevoeld in Norg en bij GOMOS. Deze tijd zal ik nooit vergeten."

De klus is voor Drent nog zeker niet klaar, aangezien de club uit Norg op de voorlaatste positie staat in de zondag 1e klasse E en dus vol aan de bak zal moeten om te overleven. "Dat moet zeker kunnen, want met deze selectie speelden we vorig jaar nog nacompetitie voor promotie."