FC Emmen ontbindt contract van Luciano Carty

VOETBAL - FC Emmen neemt per direct afscheid van Luciano Carty. Het contract van de 21-jarige vleugelspeler, dat nog liep tot de zomer van 2023, is ontbonden.

De in Groningen geboren Carty kwam in 2015 bij de jeugdopleiding van FC Emmen. In september 2020 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Dat was op bezoek bij PSV, waar Emmen pas in de extra tijd met 2-1 werd geklopt.