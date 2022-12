Liveblog: Kwartfinale Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

VOETBAL - Het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is toe aan de kwartfinale. Vanavond strijden 50 teams voor 25 plekken in de halve finale die komende maandag wordt gespeeld. Om 18.00 uur rolt in tien sporthallen de bal. Op deze site blijft u van minuut tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen.