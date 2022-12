Dit zijn de 25 halve finalisten van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

ZZVV maakte indruk in Het Activum in Hoogeveen. De koploper van de zaterdag 3e klasse D bleef samen met Noordscheschut ongeslagen, maar had een iets minder goed doelsaldo dan de eersteklasser. Ook de twee Asser clubs, Achilles 1894 en LTC, werden tweede in de poule. Dalen moest in de eigen sporthal ('t Grootveld) Gramsbergen boven zich dulden.