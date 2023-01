Geen Drenten op podium bij NK marathonschaatsen

Het is voor de zevende keer op rij dat Irene Schouten het NK marathonschaatsen wint. De zevende titel leek twee dagen geleden nog ver weg voor haar. "Ik dacht twee dagen geleden dat ik niet zou starten, ik had griep", zei Schouten bij de NOS . "Maar ik ging gisteren schaatsen en dat ging redelijk. Ik was misschien wat minder dan anders en zonder Marijke en Maaike Verweij had ik dit echt niet gered", complimenteerde ze haar teamgenote uit Veenhuizen.