David Haverdings komt op stoom bij beloften en pakt eerste zege: 'Mooie bevestiging'

VELDRIJDEN - David Haverdings uit Zuidlaren heeft gisteren in het Belgische Baal z'n eerste zege bij de beloften gepakt. In de achtertuin van zijn teammanager Sven Nys wist Haverdings in de laatste ronde z'n concurrent van zich af te schudden.

Net voor de laatste materiaalpost reed Joran Wyseure lek. Ondanks dat de Belg snel van fiets kon wisselen, was Haverdings al meteen gevlogen. Hij finishte met een voorsprong van 16 seconden op de regerend wereldkampioen bij de beloften. De Zwitser Dario Lillo volgde op dik een minuut en werd derde.

Trainingsstage in Spanje

De 18-jarige Drent, die dit seizoen is overgekomen van de junioren, begint zich steeds comfortabeler te voelen in zijn nieuwe leeftijdscategorie.

"Deze zege is een bevestiging van mijn gevoel dat het steeds beter gaat. Na m'n trainingsstage in Alicante heb ik echt weer een stap gezet", laat Haverdings weten. "Dat was een trainingskamp dat ik op eigen initiatief samen met fietsvrienden heb gedaan."

Top 10 in Diegem

Geheel volgens traditie zijn er altijd veel crossen rond de feestdagen aan het einde van het jaar. Net voor de kerstdagen finishte Haverdings al als twaalfde tussen de 'grote mannen' in Mol. Daarna volgde de negentiende plaats, eveneens tussen de elite, bij de wereldbeker in Gavere.

Dat was een mooie opmaat naar de Superprestige-wedstrijd van Diegem. Daar verraste hij vriend en vijand en ook zichzelf door tussen de eliterenners als negende te finishen. Een uniek prestatie voor een eerstejaars belofte.

"Omdat het zo goed ging in Diegem was ik gisteren in Baal ook wel zenuwachtig. Ik had mezelf toch behoorlijk wat druk opgelegd", kijkt Haverdings terug.

Limburg

Vorig seizoen bij de junioren won de 18-jarige Drent nog 21 van de 26 wedstrijden waarin hij van start ging. Hij tekende een contract bij Baloise Trek Lions, de ploeg van teammanager en alles-winnaar Sven Nys, waar hij zich dus goed ontwikkelt.

"Om nog beter te kunnen trainen en meer rust te pakken, blijf ik tot het einde van het seizoen in Limburg. Ik heb via via een appartement kunnen regelen. Dat scheelt veel reistijd."

NK Zaltbommel

Donderdag staat Haverdings aan de start van de duincross in Koksijde. Daarna volgt zondag de wereldbekerwedstrijd van Zonhoven en een week later is het NK in Zaltbommel. Daar rijden de beloften-mannen hun wedstrijd ook tussen de elite, maar wordt er wel een apart klassement voor beloften opgemaakt.