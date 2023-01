Motorclub Assen zet opnieuw streep door WK ijsspeedway Thialf

IJSSPEEDWAY - De energiekosten van ijsstadion Thialf zijn dit jaar drie keer zo hoog als vorig jaar en daarom schrapt het bestuur van Motorclub Assen de ronde in het WK ijsspeedway opnieuw. Het evenement stond van 31 maart tot en met 2 april op de kalender.

In 2020 en 2021 ging de strijd om de wereldtitel in Heerenveen ook al niet door, maar toen vanwege corona. Vorig jaar was er wel een WK-ronde in Thialf. Destijds werden de Russische deelnemers geweigerd in verband met de oorlog in Oekraïne.

"Het is flink balen. Maar in m'n achterhoofd had ik er al wel rekening mee gehouden", laat voorzitter Erik Hoekstra van de organiserende Motorclub Assen weten. "We hebben anderhalve maand op een antwoord van Thialf moeten wachten, maar de energiekosten lopen zo hoog op, dat we dat simpelweg niet kunnen betalen."

Boycot Russen

Het is ook slecht nieuws voor de sport zelf. Want alleen de WK-ronde in het Zuid-Duitse Inzell staat nog op de kalender. Terwijl coureurs in een 'normaal' WK-seizoen zeker vijf of zes steden aandoen.

"Ik ben ook wel somber over de toekomst", treurt Hoekstra. "In september gaan we weer om tafel met Thialf voor een nieuwe afspraak voor volgend jaar. Maar de kosten zullen niet zomaar weer op het oude niveau zijn. En daarnaast heeft de sport het zwaar door de afwezigheid van de Russen. Daar komen toch de grootste namen vandaan."

Kosten

De kaartverkoop voor het evenement was nog niet van start gegaan. Wel maakt de organisatie het hele jaar door kosten door bijvoorbeeld huur te betalen voor de opslag van strobalen.

Vanaf 1973 organiseerde de Drentse motorclub de WK-ronde altijd op de ijsbaan in Assen. Maar omdat die in 2015 werd gesloten, verplaatste het bestuur de races naar Thialf.

IJsracer Jasper Iwema