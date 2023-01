Shorttracker Niels Kingma richt zijn pijlen op Winterspelen van Milaan

SHORTTRACK - Het EK shorttrack van volgend weekend in Polen komt nog nét te vroeg voor de 22-jarige Niels Kingma uit Paterswolde. Op het NK werd hij afgelopen weekend zowel op de 500 meter als de 1.000 meter vierde. Maar hij staat later deze maand wel aan de start van de Universiade in Amerika. En als het aan Kingma ligt, schittert hij in 2026 op de Olympische winterspelen van Milaan.

"Het einddoel is goud op die Spelen, meteen goud bij mijn debuut", lacht Kingma. "Alles kan, want het is shorttrack."

Student Geneeskunde

Als jongetje van 11 koos Kingma voor shorttrack. En als Drent is dat niet per se een makkelijke keuze. Want in Drenthe is geen shorttrackbaan te bekennen. Daarom begon hij ermee op ijsbaan Kardinge in Groningen en verhuisde op z'n zestiende al voor z'n sport naar Heerenveen. Kingma combineert het shorttracken met een studie Geneeskunde waar hij nu in het derde jaar zit. En waarschijnlijk gaat hij z'n co-schappen uitstellen voor z'n sport.

"Ik doe zoveel mogelijk thuis in Heerenveen voor m'n studie. Soms moet ik heen en weer naar Groningen. Dat doe ik dan tussen de trainingen in of na m'n training. Het is vooral een kwestie van plannen."