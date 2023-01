Dit keer spelen liefhebbers Veltmaat en Schuurman de zaalvoetbalfinale in het blauw-wit

ZAALVOETBAL - Jim Veltmaat (23) en Noah Schuurman (24) hopen morgen tijdens de finaledag van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi met Hoogeveen de titel te pakken. Voor Hoogeveen zou dat titelprolongatie betekenen. Veltmaat en Schuurman speelden tijdens de laatste editie in 2020 nog in een andere kleur en dat liep niet goed af.

Zonder nederlaag heeft de zondagtak van Hoogeveen zich geplaatst voor de finaledag van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. "We hebben veel kwaliteit in de ploeg", zegt Schuurman.

Het wordt zijn vijfde finale. Samen met Veltmaat plaatste hij zich twee keer eerder met zowel Dedemsvaart en MSC voor de eindstrijd in Emmen. "Iedere keer een sportief hoogtepunt", glundert Veltmaat. Hij is de pingelaar van de twee. Schuurman: "Ik sta niet graag tegenover Jim. Ben blij dat hij bij mij speelt."

In 2020 volgden de twee elkaar naar Hoogeveen. MSC besloot in de vijfde klasse op zaterdag een herstart te maken. "En Noah en ik gaan niet in de vijfde klasse spelen", moet Veltmaat opnieuw een beetje lachen. "Nu spelen we in de juiste kleur", aldus Schuurman. "Na twee coronajaren voelde de start van Protos enkele weken geleden als vertrouwd. De hal in Dedemsvaart zat weer helemaal vol."