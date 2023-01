FC Emmen Podcast #17: Podcastleden houden vertrouwen in een goede afloop

De lange winterstop in de eredivisie zit erop. Ook voor de mannen van de FC Emmen Podcast roept de plicht weer. Vanochtend, vroeger dan gedacht, werd er afgetrapt voor podcast nummer 17 van het seizoen.

De mannen gingen net als FC Emmen tegen Ajax met vuurwerk het jaar uit, maar belooft de tweede seizoenshelft van de Drentse club ook veel vuurwerk. Het zal moeten. Emmen moet in ieder geval nog één plek omhoog om zich direct te handhaven.

'Die dikke nederlaag tegen Feyenoord kan juist heel positief zijn'

Het vertrouwen in een goede afloop is er bij de podcastleden nog steeds, ook al verliep de eerste seizoenshelft niet naar wens. "Maar het elftal kwam meer en meer in balans. Waar er de eerste weken vooral defensieve zorgen waren, kon er de laatste weken meer en meer worden geschaafd aan de aanval", aldus Niels Dijkhuizen. Maar hoe vervelend is dan zo'n 5-0 nederlaag in de laatste oefenwedstrijd tegen Feyenoord? "Dat kan juist heel goed zijn", aldus de verslaggever.

Ten Caat over vuurwerk en Zwarte Piet

Theo ten Caat, die zich in het begin van de podcast ontpopt tot de ideale trainer van vv Staphorst ('Vuurwerk afschaffen en Zwarte Piet moet terug'), filosofeert met Dick Heuvelman over de toekomst van Dick Lukkien. De oefenmeester werd de voorbije weken veelvuldig in verband gebracht met FC Groningen.

Extra spits noodzakelijk

Uiteraard zijn dat zorgen voor later. Nu gaat het om de korte termijn. Is de huidige selectie goed genoeg om in de eredivisie te blijven? Fernando Pacheco keerde terug naar Peru en het contract van Luciano Carty werd ontbonden. Je zou er dus vanuit kunnen gaan dat er ruimte wordt gemaakt voor een aanvallende versterking. En die is, volgens de podcastleden, simpelweg ook nodig. Zeker nu de herstelperiode van Mart Lieder langer duurt dan gepland en Metehan Güçlü de rest van het seizoen is uitgeschakeld.

FC Twente uit

De eerste klus van FC Emmen wacht vrijdag, in Enschede tegen FC Twente. Volgens Ten Cate, Heuvelman en René Posthuma een kansloze missie. Dijkhuizen ziet kansen. "Die vrijdagwedstrijden zijn vaak niet om aan te gluren en eindigen vrijwel altijd in een gelijkspel. Ik ga voor 1-1 derhalve."